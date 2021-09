2D-Kampfspiel „Melty Blood Type Lumina": Vorbestellungen jetzt möglich für die digitale Version mit neuen Character-Eigenschaften und Gameplay-Videos Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 03.09.2021, 08:00 | 18 | 0 | 0 03.09.2021, 08:00 | TOKYO, 3. September 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., DELiGHTWORKS Inc.) hat mit der Annahme von Vorbestellungen für die digitale Version des 2D-Kampfspiels „Melty Blood" begonnen: Type Lumina" für Nintendo Switch/Xbox One ab dem 26. August und für PlayStation4 ab dem 2. September. Zur Vorbestellung verfügbare Produkte

1. MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Digital Deluxe Edition

Preis: 69.99USD / 69.99EUR

* Enthält ein digitales Buch mit einem Rückblick auf die Geschichte der Melty Blood-Serie und die digitale Ausgabe des „Melty Blood Archives" Musik-Players. 2. MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Digital Standard Edition

Preis: 49.99USD / 49.99EUR Vorbestellungen möglich

Standard Edition Preorder

PlayStation4 https://store.playstation.com/product/EP2635-CUSA27481_00-MBTL000000000000

Nintendo Switch https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch-Download-Software/MELTY-BLOOD-TYPE-LUMINA-2031174.html

Xbox One https://www.microsoft.com/store/productid/9nx4g02hn7ms

Deluxe Edition Preorder

PlayStation4 https://store.playstation.com/product/EP2635-CUSA27481_00-1922957889877272

Nintendo Switch https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch-Download-Software/MELTY-BLOOD-TYPE-LUMINA-Deluxe-Edition-2031463.html

Xbox One https://www.microsoft.com/store/productid/9pbkjmbm9qm1 * Für Steam werden keine Vorbestellungen möglich sein. Bitte warten Sie bis zum Veröffentlichungsdatum.

* Nintendo Switch: Wenn Ihre Region nicht auf der offiziellen Website aufgeführt ist, überprüfen Sie bitte den Nintendo e-Shop auf Ihrem Nintendo Switch. Spielbare Charaktere & Kampfvorschauen

Für 8 spielbare Charaktere werden Videos zur Verfügung gestellt, in denen das Aussehen des Kampfes, die Spezialbewegungen und die Stimmen im Spiel vorgestellt werden.

Neue Videos werden auf dem offiziellen Twitter-Account verlinkt (https://twitter.com/MB_LUMINA). Shiki Tohno https://youtu.be/ntDXsbInCBs

Während des Kampfes nimmt er seine Brille ab, um seine mystischen Augen der Todeswahrnehmung einzusetzen. Diese Fähigkeit und sein Messer sind seine wichtigsten Waffen. Ein Standard-Charakter mit einfachen und leicht zu verwendenden Fähigkeiten, der sich auf den Nahkampf spezialisiert hat. Seite 2 ► Seite 1 von 2





