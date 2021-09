Die Coretec Group baut ihr Portfolio an geistigem Eigentum mit Si-Quantenpunkten aus

Auf dem Markt mangelt es derzeit an Methoden zur effizienten Herstellung von SiQD, was die Marktakzeptanz erschwert. Die Coretec Group nutzt ihr bestehendes geistiges Eigentum, zielgerichtete Methoden und einzigartige chemische Eigenschaften, um den Anforderungen von LED-Herstellern und Siliziumanoden für Batterien, Wirkstofffreisetzungen und medizinische Diagnostik der nächsten Generation gerecht zu werden.

Die Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG) (im Folgenden kurz das „Unternehmen“), hat ihr IP-Portfolio erweitert und das folgende Patent angemeldet: „Routes to Silicon Quantum Dots“ (Wege zur Herstellung von Quantenpunkten aus Silizium). Mit dem Patentantrag werden neuartige Wege zur Herstellung von Quantenpunkten aus Silizium (SiQD) auf effiziente und skalierbare Weise angestrebt, um der Nachfrage aus Industriebereichen rund um die Welt gerecht zu werden.

Die meisten Quantenpunkte (QD), die heute auf dem Markt erhältlich sind, enthalten toxische Metalle, die ihre Marktbreite einschränken und auch umweltschädlich sein können. SiQD sind metallfreie QD, die über alle positiven Eigenschaften ihrer Entsprechungen mit toxischen Metallen verfügen, aber zusätzliche Vorteile wie hohe Elementhäufigkeit, biologische Kompatibilität und optische Eigenschaften aufweisen.

Matthew Kappers, CEO der Coretec Group, sagte dazu: „Quantenpunkte und und Quantenmaterialien aus Silizium haben zahlreiche Anwendungsgebiete von LED und Batterien über die medizinische Bildgebung bis hin zu Quantencomputern. Dieses Patent ist Teil unseres größeren Portfolios an geistigem Eigentum und unserer Geschäftsstrategie, diese neuen Märkte und die notwendige Technologie zu erforschen, um das entsprechende Wachstum auf globaler Ebene zu unterstützen.“

Mit diesem Patent beweist die Coretec Group, dass Nanopartikel, Quantenpunkte oder Nanokristalle aufgrund der Quantenbeschränkung einzigartige Eigenschaften aufweisen. Überdies führt der dreidimensionale Einschluss von Elektronen und Löchern dazu, dass Quantenpunkte aus Silizium über Eigenschaften verfügen, die sich von massivem Silizium unterscheiden. Wenn ein starker Einschluss gewünscht wird, ist die Herstellung von Quantenpunkten aus amorphem Silizium in der Regel überlegen.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.thecoretecgroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

