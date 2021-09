Die Nachfrage nach Graphenprodukten von First Graphene steigt offensichtlich!

Graphen wird vielfach als „Wunderwerkstoff“ bezeichnet und eine Beimischung schon in kleinen und kleinsten Dosen macht viele Materialien und Produkte besser – stärker, widerstandsfähiger, langlebiger. Das macht sich nicht nur in einer erhöhten Wirksamkeit und Sicherheit bemerkbar, sondern kann auch zu signifikanten Kosteneinsparungen führen. In der Bergbaubranche sind all diese Faktoren von großer Bedeutung. Von so großer Bedeutung, dass die Nachfrage nach mit PureGRAPH von First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) verstärkten Produkten offensichtlich deutlich anzieht. Denn First Graphenes Partner newGen erhöht jetzt die garantierte Mindestabnahmemenge um 60%!

Eine entsprechende Anpassung der bestehenden Liefervereinbarung der PureGRAPH-Produkte zur Verwendung in den neuen ArmourGRAPH-Produkten der newGen Group für die Bergbaubranche wurde jetzt unterzeichnet. newGen hat erst vor Kurzem seine neue ArmourGRAPH-Produktreihe mit Verschleißauskleidungen für die Minenbranche und Elastomer-Beschichtungen auf den Markt gebracht, nachdem man zusammen mit First Graphen erfolgreich Tests durchgeführt hatte, die einen sechsfach besseren Verschleißschutz dokumentierten. Im Anschluss daran ist newGen nun in die Produktionsphase eingetreten.