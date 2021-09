Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl und die SPD führt in den Umfragen – höchste Zeit also für Saskia Esken einzuschreiten. Zum Glück war sie gestern bei Maybrit Illner und diskutierte u.a. mit Christian Lindner die Frage: „Liberal oder sozial – was sichert Wohlstand für alle?“ (Dabei waren auch die Journalisten Gabor

Der Beitrag Mission Scholz verhindern: Die drei Stufen der Saskia Esken bei Illner erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Elisa David.