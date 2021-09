Delivery Hero holt sich über Wandelanleihen 1,25 Milliarden Euro

Delivery Hero hat am späten Donnerstagabend zwei Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen und die Anleihen an institutionelle Investoren ausgegeben. Ein Handel der Wandelanleihen an der Börse in Frankfurt ist geplant.Eine der beiden Wandelanleihen von Delivery Hero läuft bis zum Jahr 2026 und wird mit 1,00 Prozent pro Jahr verzinst. Die ...