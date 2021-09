Disclaimer

LYNX Bitcoin Group: Warum die Aktie in der kommenden Handelswoche explodieren könnte Die Kryptowährungen laufen schon seit Wochen wieder auf Hochtouren. Der Bitcoin zum Beispiel konnte die 50.000 USD Marke wieder zurückerobern und so geht der Blick der Anleger erneut in Richtung der bekannten Blockchain Aktien.