Gold und Silber „Die Konsolidierung am Goldmarkt ist aus mehreren Gründen abgeschlossen“ Der VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF investiert weltweit in Goldminen-Aktien und ist nach verwaltetem Vermögen der weltweit größte Investor in Goldminengesellschaften. Portfoliomanager Joe Foster zur Unbekümmertheit der Anleger am breiten Markt und zu den Aussichten des Goldpreises.