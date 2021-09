Caledonia Mining Plc meldet neuen bedeutenden Anteilseigner

3. September 2021: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) gibt bekannt, dass es vor kurzem erfahren hat, dass VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ("VanEck") auf seiner Website bekannt gibt, dass es eine Beteiligung an insgesamt 473.246 Caledonia-Aktien hält, was 3,90 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia entspricht, und dementsprechend ein bedeutender Anteilseigner ist (gemäß der Definition in den AIM Rules for Companies).