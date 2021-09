Nachhaltige Geldanlage „Es gibt weitaus mehr als Fifty Shades of Green“ Gastautor: Helge Rehbein 28 | 0 | 0 06.09.2021, 09:00 | Worauf Anleger bei der Wahl ihrer Bank achten sollten und wie sich individuelle Präferenzen in Sachen Nachhaltigkeit und ESG in Einklang bringen lassen. Worauf Anleger bei der Wahl ihrer Bank achten sollten und wie sich individuelle Präferenzen in Sachen Nachhaltigkeit und ESG in Einklang bringen lassen. Worauf sollten Anleger bei der Bankenwahl achten und wie lassen sich individuelle ESG- und Risikopräferenzen in Einklang bringen? ECO-Analgeberaterin und Autorin Jennifer Brockerhoff erklärt im Interview, worauf es beim nachhaltigen Investieren ankommt und welche Herausforderungen der ESG-Trend in der Finanzbranche mit sich bringt. Worauf kommt es beim nachhaltigen Investieren aus Ihrer Sicht besonders an? Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer