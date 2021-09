Neue Anleihe mit Umtauschangebot? – Photon Energy sondiert den Markt

Eine weitere Anleihe-Emission deutet sich am KMU-Markt an – die Photon Energy N.V erwägt die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe, die zunächst den Inhabern der bestehende 7,75%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MFH4) des Unternehmens im Wege eines Umtauschangebots angeboten werden soll. Die von bestehenden Anleihegläubigern nicht gezeichneten Schuldverschreibungen könnten dann im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten werden – so der Plan des Unternehmens.

Ob und in welchem Umfang die neue Anleihe ausgegeben werden und welche Eckdaten diese dann haben wird, hängt laut Photon Energy aber vom Ergebnis einer Vorabsondierung mit ausgewählten institutionellen Anlegern und den dann herrschenden Marktbedingungen ab. Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG wurde als Sole Global Coordinator mit der Organisation der Vorsondierung sowie der Begleitung einer etwaigen Anleihebegebung beauftragt.