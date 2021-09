Die Chipbranche boomt und NVIDIA agiert an der Front neuer technischer Anwendungsgebiete seiner GPU. Die Erfindung der GPU durch NVIDIA im Jahr 1999 löste das Wachstum des PC-Gaming-Marktes aus, definierte die moderne Computergrafik neu und revolutionierte das Parallel-Computing. In jüngster Zeit löste GPU-Deep-Learning die moderne KI aus, wobei die GPU als Gehirn von Computern, Robotern und selbstfahrenden Autos fungiert, die die Welt wahrnehmen und verstehen können. Speziell in der milliardenschweren Automobilindustrie scheint die Zeit für NVIDIA gekommen, nachdem das Innovationspendel in Richtung Bordcomputer und dazu passender Software ausschlägt. In diesen Zentralrechnern stecken natürlich Chips von NVIDIA. Gelingt auch die Übernahme von Arm, würde sich NVIDIAs Schlagkraft im Chipsektor enorm erhöhen.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs den nach dem Sell Off im März 2020 geltenden Aufwärtstrend Anfang September 2020 verlassen und ist danach in eine sieben Monate andauernde Seitwärtskonsolidierung eingeschwenkt. Ab April 2021 bildete sich ein neuer Aufwärtstrend aus, in dem sich der Kurs von 140 US-Dollar auf 225 US-Dollar nach oben entwickelt hat. Es ist klar, dass solche Kurszuwächse nicht ad infinitum fortgeschrieben werden können, doch die Zuwächse in der Funktion als Innovationstreiber in mehreren Zukunftsmärkten rechtfertigt das hohe KGV. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie im Hintergrund kann sich sehen lassen und führt dazu, dass sich das erwartete KGV für das Geschäftsjahr 2022/23 auf 49 verringert. Nachdem danach auch Wachstum in dieser Größenordnung erwartet wird, sind die Aktionäre bereit, diese Multiples zu zahlen und mittelfristig für weitere Kurssteigerungen zu sorgen. Auch der Aufwärtstrend ist intakt und besitzt genug Momentum, um neue Hochs zu erreichen.