Gold und Goldaktien seitwärts

Kanzlerin Angela Merkel am 10.08.21: „Natürlich hängt die Fallzahl der Infizierten sehr stark von der Impfquote ab“ https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Merkel-erlaeutert-neue-Corona-Beschluesse-article22735041.html (Minute 3).Inzidenz in Israel steigt parallel zu den Impfungen auf 780,6 und erreicht ein neues Rekordhoch. Aktuell sind 62,5 % der Israelis doppelt geimpft und bereits am 25.08.21 hatten 17 % der Israelis eine dritte Impfung erhalten.Kommentar: Die Aussage von Merkel ist absolut richtig und Impfungen müssten zum Schutz vor Infektionen sofort verboten werden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 49.065 Euro/kg, Vortag 49.253 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 23,94 $/oz, Vortag 24,15 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 996 $/oz, Vortag 992 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.352 $/oz, Vortag 2.378 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 73,16 $/barrel, Vortag 71,38 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,1 % oder 0,1 auf 132,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kirkland 3,8 %. Yamana gibt 1,8 % nach. Bei den kleineren Werten können Harte 7,7 % und Intern. Tower Hill 4,6 % zulegen. Belo Sun fällt 4,6 %. Bei den Silberwerten verlieren Impact 5,5 % und Santacruz 4,2 %.