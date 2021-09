Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln/München (ots) -- Moderne Fahrzeug-Assistenzsysteme und hochentwickelte Infrastruktur könnenheute schon Hand in Hand arbeiten, um fahrerloses und platzsparendes Parken zuermöglichen- Vorteil für den Kunden: Bequemes Ein- und Aussteigen an der Einfahrt, keineSuche nach einer freien Parklücke mehr und auch der Gang durch einsameParketagen entfällt- Autonomer Parkhaus-Parkservice ermöglicht interessante Zusatzoptionen - vomAuto, das selbst zur Fahrzeugwäsche fährt, bis zum Kofferraum als Paketstationfür LieferdiensteFord stellt auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München ineinem Modellversuch den automatisierten Parkhaus-Parkservice der Zukunft vor.Die fortschrittliche Technologie kombiniert die Assistenzsysteme modernerFahrzeuge mit einer wegweisenden Sensorik der Infrastruktur. Für die Kundenbedeutet dies: Sie geben ihren Wagen am Eingang des Parkhauses ab, von wo erseinen Abstellplatz fahrerlos ansteuert und zurückkehrt, sobald er wiederbenötigt wird. Das Ergebnis ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten:Autofahrer können bequem ein- und aussteigen und sparen sich den Marsch durcheinsame Parketagen oder muffige Treppenhäuser, das mitunter mühsame Aufspüreneiner freien Lücke entfällt und die Fahrzeuge reihen sich so platzsparendaneinander, dass der vorhandene Parkraum um 20 Prozent effizienter genutzt wird.Darüber hinaus sind zusätzliche Angebote denkbar: Der Wagen fährt selbst durchdie vorhandene Waschstraße oder zu einem Laderoboter, alle anfallenden Gebührenwerden elektronisch abgebucht und der Kofferaum des abgestellten Fahrzeugs kannvon Lieferdiensten als Paketstation für Online-Bestellungen oder dieEinkaufstüten vom Shopping-Bummel genutzt werden."Unsere Vorführung auf der IAA zeigt: Autonomes Parken könnte aus technischerSicht längst Realität sein und öffnet die Türen für Services, deren Vorteileweit über Komfort und Zeitersparnis hinausgehen", betont Joseph Urhahne,Spezialist für die Entwicklung und Umsetzung Automatisierter Fahrtechnologienbei Ford Europa. "Ganz gleich ob am Flughafen, in der Innenstadt oder inSportarenen: Der fahrerlose Parkvorgang erhöht die Effizienz, erleichtert diebargeldlose Abrechnung und sorgt mit kontaktloser Ein- und Ausfahrt für ein Plusan Sicherheit. Die Zeiten, als Autos auf der Suche nach einem geeignetenAbstellplatz endlos im Parkhaus ihre Kreise zogen, könnten schon bald derVergangenheit angehören."Für den Versuchsaufbau im Rahmen der IAA Mobility, die vom 6. bis 12. Septembererstmals in München stattfindet, hat Ford unter dem Dach des Verbands der