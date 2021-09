EMX meldet letzten Abschluss im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Lizenzgebühr für die Kupfer-Molybdän-Mine Caserones im Norden von Chile

Vancouver (British Columbia), 3. September 2021. EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX, TSX Venture: EMX, Frankfurt: 6E9) („EMX“ oder das „Unternehmen“) freut sich den zweiten und damit letzten Abschluss im Rahmen der Vereinbarung hinsichtlich des Erwerbs einer effektiven NSR-Lizenzgebühr (die „NSR-Lizenzgebühr“) in Höhe von 0,418 % auf die aktive Kupfer-Molybdän-Mine Caserones (die „Caserones-Lizenzgebühr“) im Norden von Chile für 34,1 Millionen US$ in bar bekannt zu geben (siehe EMX-Pressemeldungen vom 17. August 2021 und 23. August 2021).

Wie zuvor berichtet, ist EMX mit Altus Strategies Plc („Altus“) (AIM: ALS; TSX Venture: ALTS; OTCQX: ALTUF) eine 50:50-Partnerschaft eingegangen, um eine effektive NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 0,836 % für 68,2 Millionen US$ zu erwerben. EMX und Altus kontrollieren jetzt jeweils eine effektive Lizenzgebühr in Höhe von 0,418 % und zeichneten jeweils für 34,1 Millionen $ des Kaufpreises verantwortlich. EMX und Altus haben ein chilenisches Unternehmen, Minera Tercero Spa („Tercero“), gegründet, an dem EMX und Altus jeweils 50 % besitzen. Tercero hat sich bereit erklärt, 43 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sociedad Legal Minera California Una de la Sierra Peña Negra („SLM California“), eines Inhabers einer zugrunde liegenden Lizenzgebühr, mittels eines Aktienkaufvertrags mit 16 Aktionären von SLM California zu erwerben, um die Eigentumsrechte an 43 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von SLM California und damit indirekt 43 % der NSR-Lizenzgebühr von SLM California in Höhe von 1,944 % für das Konzessionsgebiet Caserones zu erwerben (d.h. eine NSR-Lizenzgebühr von 0,836 %, also 0,418 % im Besitz von EMX und 0,418 % im Besitz von Altus).

Im Rahmen des ersten Abschlusses hat Tercero 33 % von SLM California für 52,3 Millionen US$ erworben. Der zweite und letzte Abschluss, also der Erwerb der verbleibenden 10 % der Aktien von SLM California, erfolgte nun für 15,9 Millionen US$.

Der Erwerb der Caserones-Lizenzgebühren soll zu einer sofortigen Verbesserung des Lizenzgebühren-Cashflows von EMX führen und langfristige Einnahmen aus der Kupfer- und Molybdänproduktion in einer der besten Bergbauregionen der Welt sichern.

Eric P. Jensen, CPG, ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Bekanntmachung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.