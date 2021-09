Die Fed hat es vorgemacht, die EZB macht es nach

Aus Sicht von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), benötigt die Euro-Zone angesichts der fortschreitenden Konjunkturerholung voraussichtlich nur noch zielgerichtete Unterstützung.

Aus Sicht von Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), benötigt die Euro-Zone angesichts der fortschreitenden Konjunkturerholung voraussichtlich nur noch zielgerichtete Unterstützung. „Wir kommen aus dieser Pandemie mit Volkswirtschaften heraus, die stabilisiert sind, mit gewissermaßen wenig anhaltender Störung“, sagte Lagarde in einem Interview mit der Zeitschrift "Time", das die Notenbank vorgestern auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Die Pandemie habe nicht viele Schäden in den Industriegesellschaften hinterlassen, wenn man die Arbeitslosen-Niveaus betrachte. Das Bruttoinlandsprodukt werde zum Jahresende wieder das Vorkrisenniveau erreichen.

Laut Lagarde habe die Notenbank „wirklich hart gekämpft und richtig geantwortet“. Und man sei dadurch nun in eine Situation gekommen, die immer noch viel Aufmerksamkeit verlange, aber jetzt eher chirurgisch genaue Maßnahmen erfordere. „Es ist nicht länger eine Frage der massiven Unterstützung, es wird eine Frage der fokussierten, zielgerichteten Unterstützung in denjenigen Sektoren sein, die schwer getroffen worden sind“ so Lagarde.