Brent- und WTI-Rohöl uneinheitlich - Weiterer Rückgang bei US-Beständen erwartet

London 03.09.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag uneinheitlich. Brent-Rohöl konnte sich bereits wieder über die Marke von 73 USD arbeiten, gestützt von den Förderausfällen in den USA und dem defizitären Markt.



Die Erwartungen der Marktteilnehmer an das OPEC+ Treffen in dieser Woche waren hoch. Zwar steigern die Länder die Förderung um monatlich 400.000 Barrel, um die Förderkürzungen abzubauen. Angesichts des stark steigenden Bedarfs dürfte dies aber kaum ausreichen, um den Markt aus dem Defizit zu holen.





Die Folge sind hohe Preise und die Forderungen aus dem Weißen Haus in Washington, die Förderung zu steigern. Dazu kam es nicht, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass die OPEC selbst im nächsten Jahr schon wieder einen Überschuss bei Rohöl erwartet.Die gegenwärtige Förderpolitik hat aber auch dazu beigetragen, dass die globalen Rohölbestände sehr deutlich gesenkt wurden. Der Überhang bei den Beständen über den Fünf-Jahresschnitt war der OPEC bereits seit Jahren ein Dorn im Auge und hatte zu den ersten Kürzungen im Jahr 2017 beigetragen.Im Gold von Mexiko sind weiterhin rund 1,5 Mio. Barrel an Förderkapazitäten von Ausfällen betroffen. Bedingt durch die enormen Sturmschäden an Land wird nicht erwartet, dass die Anlagen zügig wieder in Betrieb genommen werden können. Dies betriff auch Raffinerien in Louisiana, die außer Betrieb sind.Die EIA teilte am Mittwoch mit, dass die Förderung von Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 100.000 auf 11,5 Mio. Barrel/Tag stieg.Das Fass Brent-Rohöl steigt um 0,2 Prozent auf 73,15 USD, WTI-Rohöl verliert 0,1 Prozent auf 69,95 USD/Barrel.