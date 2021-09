Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten, so ist die allgemeine Auffassung der Investoren, werden enttäuschen - die Frage scheint nur noch, wie schwach die Zahl der neuen Stellen sein wird. Und eher schwache Daten wären aus Sic

Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten, so ist die allgemeine Auffassung der Investoren, werden enttäuschen - die Frage scheint nur noch, wie schwach die Zahl der neuen Stellen sein wird. Und eher schwache Daten wären aus Sicht der Märkte gut, weil die Fed dann eine gute Ausrede hätte, das Tapering weiter zu verschieben. Aber einige Indikatoren deuten darauf hin, dass die US-Arbeitsmarktdaten doch besser sein könnten als angenommen - wie würden dann die Märkte reagieren? Gestern der S&P 500 mit dem 54. Allzeithoch - eben in der Erwartung, dass die Fed es mit der Reduzierung der ANöeihekäufe nicht eilig haben wird. Heute wird die neue Zusammensetzung des Dax verkündet - und in Japan der Nikkei mit einer Rally, weil Ministerpräsident Suga zurück treten will..

Hinweis aus Artikel: "Inflation: Deutschland ist Europameister bei der Teuerung"

Das Video "US-Arbeitsmarktdaten: Enttäuschung eingepreist!" sehen Sie hier..