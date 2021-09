BERLIN (dpa-AFX) - Für weiteres Wachstum hat sich der Online-Lieferdienst Delivery Hero mittels der Ausgabe von Wandelanleihen mehr als eine Milliarde Euro an frischem Geld beschafft. Eine erste Tranche von mehr als 750 Millionen Euro werde mit 1,0 Prozent verzinst, der Kupon einer zweiten Tranche von über 500 Millionen Euro betrage 2,125 Prozent, wie der Dax-Konzern am späten Donnerstagabend mitteilte. Das Unternehmen hatte das Vorhaben bereits kurz nach Börsenschluss angekündigt. Die Verzinsung liegt damit am oberen Ende der Vorstellung des Delivery-Hero-Managements.

Die Ausgabe der Wandelanleihen, die mittelfristig zu einer höheren Aktienzahl führen können, drückte auf den Kurs. Die Papiere gaben im frühen Handel etwas mehr als zwei Prozent nach und lagen damit am Dax-Ende. Allerdings war der Kurs in einer Woche um knapp zehn Prozent nach oben gegangen. Am Donnerstag waren die Papiere im Xetra-Handelsverlauf noch bis auf knapp 135 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende April geklettert.