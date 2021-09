Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 22,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Felix Haugg



1.HJ 2021: Fiskalisierungseffekt treibt Umsatz- und Ergebnis auf neue Rekordhöhen, Guidance für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert, Prognosen und Kursziel leicht angehoben





Die ersten sechs Monate 2021 waren bei der Vectron Systems AG (kurz: Vectron) von zwei gegenläufigen Effekten geprägt. Einerseits hatten die staatlich verordneten Schließungen im Gastronomiegewerbe, die bis in das zweite Quartal 2021 angedauert haben, zu starken Umsatzeinbrüchen beim wichtigsten Kundenkreis der Gesellschaft geführt. Demgegenüber stehen jedoch positive Effekte im Zusammenhang mit der TSE-konformen Umrüstung der Kassensysteme, für die in vielen Bundesländern die Nichtbeanstandungsfrist auf den 31.03.2021 verlängert wurde. Dieser Sondereffekt hat die pandemiebedingten Auswirkungen deutlich kompensiert und die Vectron hat in den ersten sechs Monaten 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 20,91 Mio. EUR (VJ: 12,60 Mio. EUR) einen neuen Halbjahresrekord-Wert erreicht. Zusätzlich dazu hat die 100 %ige und bislang noch nicht vollkonsolidierte Tochtergesellschaft bonVito GmbH Umsatzerlöse in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR erwirtschaftet. Nach der notariellen Beurkundung wird die bonVito GmbH im zweiten Halbjahr 2021 auf die Vectron Systems AG rückwirkend zum 01.01.2021 verschmolzen.

Der erreichten dynamischen Umsatzentwicklung steht eine nur unterproportionale Entwicklung der operativen Kosten gegenüber, so dass mit einem EBITDA in Höhe von 3,86 Mio. EUR (VJ: -1,32 Mio. EUR) auch auf Ergebnisebene ein neuer Halbjahresrekord aufgestellt wurde. In unseren Schätzungen bis zur Veröffentlichung der vorläufigen Halbjahreszahlen hatten wir für das Gesamtjahr 2021 ein EBITDA in Höhe von 3,52 Mio. EUR prognostiziert, welches bereits nach sechs Monaten übertroffen worden ist. Wäre die bonVito GmbH schon in den Halbjahreszahlen voll konsolidiert, dann hätte die Gesellschaft ein EBITDA in Höhe von 4,28 Mio. EUR ausgewiesen.



