Börse Hannover: Rebalancing des Global Challenges Index - Drägerwerk AG & Co. KGaA neu im Nachhaltigkeitsindex

PRESSEMITTEILUNG



Rebalancing des Global Challenges Index:

Drägerwerk AG & Co. KGaA neu im Nachhaltigkeitsindex



Hannover, 03. September 2021 - Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des Global Challenges Index (GCX) am 17. September 2021 wird ein neues Unternehmen in den Index aufgenommen: Drägerwerk AG & Co. KGaA, ein deutscher Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller, der neben Produkten für die medizinische Akutversorgung wie Beatmungs- oder Anästhesiegeräten auch Lösungen für den Feuerwehrbedarf und industriellen Arbeitsschutz anbietet. Mit seinem Produkt- und Dienstleistungsangebot fördert es Nachhaltigkeit und trägt zur zukünftigen nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens und Bewältigung globaler Herausforderungen bei.



Der GCX wurde am 03. September 2007 - also vor genau 14 Jahren - von der Börse Hannover initiiert und in Zusammenarbeit mit ISS ESG (ehem. oekom research) entwickelt. Der Index umfasst insgesamt 50 internationale Aktien, von global agierenden Großunternehmen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die nach strengen Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden. Die Unternehmen leisten bedeutende zukunftsweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen, die mit der Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, der Sicherung einer angemessenen Trinkwasserversorgung, dem Stopp der Entwaldung, der Erhaltung von Biodiversität, der Bevölkerungsentwicklung, der Armutsbekämpfung sowie der Unterstützung verantwortungsvoller Governance-Strukturen zusammenhängen.



Die Entscheidung zur Aufnahme eines Unternehmens in den GCX wird von einem unabhängigen Experten-Beirat ratifiziert und ist von seiner aktuellen Leistung im ISS ESG Corporate Rating und insbesondere seinem Beitrag zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung geprägt. Der Beitrag wird durch das ISS ESG Sustainable Development Goals Assessment (SDGA) ermittelt. Die Konstituenten müssen nachweisen, dass sie weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen leisten und gleichzeitig neue nachhaltige Marktchancen nutzen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4