Vermietung von Wohnraum verliert an Attraktivität (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Zur Studie

https://ots.de/aOb5fX

--------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - PwC-Analyse: Verstärkte Entkopplung der Miet- und Kaufpreise in

Berlin als Resultat der Mietregulierung/ Mietendeckel bewirkte Absenkung des

Mietniveaus - vor allem in guten bis sehr guten Wohnlagen/ einkommensschwache

Wohnlagen profitierten weniger/ deutlich weniger Vermietungsangebote in Berlin





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In jüngster Vergangenheit wurde versucht, den Mietpreisanstieg mit umfassendenstaatlichen Regulierungen einzudämmen. In Berlin mündeten dieRegulierungsbemühungen schließlich im Anfang 2020 in Kraft getretenen - und gutein Jahr später vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärten -Mietendeckel. Die Studie "Mietendeckel & Co. - Wirtschaftliche Auswirkungen vonMietregulierungen auf den Immobilienmarkt" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland untersucht regulatorische Eingriffe, miteinem Schwerpunkt auf Berlin. "Neben der beabsichtigten Absenkung desMietniveaus, wurden komplexe und langfristige wirtschaftliche Auswirkungen vonregulatorischen Maßnahmen nicht ausreichend antizipiert und reflektiert",erklärt Harald Heim, Partner bei PwC Deutschland, die Kernergebnisse der Studie.Der Mietendeckel hat das Berliner Mietniveau abgesenkt. Jedoch profitieren vonden Mietabsenkungen vorrangig überdurchschnittliche Einkommensschichten bzw.bessere Wohnlagen. Zugleich ging die Zahl der zur Vermietung angebotenenWohnungen um fast 60 Prozent zurück, was den Wettbewerb für Wohnungssuchendeerheblich verschärfte, insbesondere für Zuziehende und Familien mit wachsendemWohnraumbedarf. Die PwC-Analyse unterscheidet direkte (z. B. Absenkung derMietpreise nach Berliner Ortsteilen) sowie indirekte Auswirkungen (z. B.reduziertes Angebot, Miet- und Kaufpreise im Berliner Umland oder unterlasseneenergetische Modernisierung).Deutlich erschwerte Wohnungssuche in BerlinDer Mietendeckel hat in Berlin das Mietniveau nach Angaben von ImmoScout24 umdurchschnittlich 8 Prozent abgesenkt. Besonders deutlich zeichnete sich dieAbsenkung in einkommensstärkeren Stadtteilen ab. Einkommensschwächere Gegendenhingegen profitierten davon weniger. Dr. Harald Heim sagt: "Der Mietendeckel hatdas sinnvolle sozialpolitische Ziel - bezahlbare Mieten vor allem fürEinkommensschwächere - im Ergebnis verfehlt."Die Folge: Das Mietangebot an Bestandswohnungen (Baujahr vor 2014) ist zwischenSeptember 2019 und September 2020 um fast 60 Prozent zurückgegangen, dasGesamtangebot an Mietwohnungen um 41,5 Prozent - verglichen mit einem Anstieg inden Top-6-Städten von durchschnittliche 35,3 Prozent. Mit durchschnittlich 140