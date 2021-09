FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Nachdem der Kurs der Gemeinschaftswährung am Morgen zeitweise in Richtung der Marke von 1,19 US-Dollar gestiegen war, wurde sie am Vormittag bei 1,1875 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1846 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Am Nachmittag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf dem Programm. Da der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank spielt, wird ihm große Bedeutung beigemessen. Die Fed hat signalisiert, dass sie ihre geldpolitische Unterstützung demnächst etwas zurückfahren könnte, falls sich der Jobmarkt weiter solide entwickelt.