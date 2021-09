Barsele Minerals und Agnico Eagle verlängern Frist zum Kauf des Barsele-Goldprojekts!

Barsele Minerals und Agnico Eagle habe ihre Vereinbarung zum Erwerb des Barsele Goldprjekts in Schweden. Über die Details wird nun bis Ende Oktober verhandelt. LOI-

Barsele Minerals und Agnico Eagle habe ihre Vereinbarung zum Erwerb des Barsele Goldprjekts in Schweden. Über die Details wird nun bis Ende Oktober verhandelt.

LOI-Frist wird bis zum 31. Oktober verlängert

Barsele Minerals (0,60 CAD | 0,37 Euro; CA0688921083) und der Goldproduzent Agnico Eagle setzen ihre Gespräche zum Erwerb des Barsele Goldprojekts in Schweden bis zum 31. Oktober fort. Das gaben die Unternehmen nun bekannt. Bisher hielt der milliardenschwere Goldminer 55 Prozent der Anteile und war für die Exploration und Entwicklung des Vorkommens zuständig. Barsele Minerals hält dementsprechend 45 Prozent. Mit diesem LOI soll sich die Gemengelage aber ändern und Barsele zum alleinigen Eigentümer aufsteigen (ausführlich hier). Das Projekt hat bereits eine Ressource mit 2,5 Mio. Unzen Gold, wobei das Management selbst 3,5 Mio. Unzen Gold als mittelfristiges Ziel ausgegeben hat. Offenbar stehen die beiden Firmen weiter in Gesprächen zu den Details und haben die Frist für die Gültigkeit des Letter of intent (LOI), also einer Absichtserklärung, verlängert. Somit könnte es in den komenden Wochen die Nachricht vom vollständigen Erwerb der Anteile geben. Das sollte der Aktie Auftrieb geben.