QuEST Global ernennt Yumi Clevenger-Lee zum Global Chief Marketing Officer

SINGAPUR, 3. September 2021 /PRNewswire/ -- QuEST Global, ein globales Unternehmen für Produktentwicklung und Lebenszyklusdienste, gab die Ernennung von Yumi Clevenger-Lee zum globalen Chief Marketing Officer bekannt. Yumi wird für die Marketingstrategie, die Markenpositionierung, die Werbung und die Unternehmenskommunikation verantwortlich sein, um die Marke QuEST in allen geografischen Regionen, vertikalen Branchen und Dienstleistungen aufzubauen. Sie wird von Connecticut, USA, aus arbeiten und direkt an Ajit Prabhu, Chairman & CEO von QuEST Global, berichten.

Clevenger-Lee verfügt über 17 Jahre Marketingerfahrung in der Konsumgüterindustrie, unter anderem in Bezug auf neue Produktinnovationen, die Neuerfindung von Marken durch Zweckmäßigkeit, die Entwicklung ansprechender Kampagnen und die Schaffung neuer Kommunikations- und Geschäftsmodelle. Mit ihrem Fachwissen hat sie viele bekannte Marken auf der ganzen Welt aufgebaut, darunter S. Pellegrino, Perrier, Cheerios und Green Giant. Sie ist eine leidenschaftliche Markengestalterin, die sich darauf konzentriert, ein hervorragendes und konsistentes Markenerlebnis zu schaffen und eine emotionale Verbindung zu den Verbrauchern herzustellen.

Yumi verfügt über eine solide globale Erfahrung, die sich über ihre gesamte Laufbahn erstreckt. Bevor sie zu QuEST kam, war sie Executive Vice President und Chief Marketing Officer bei Nestle Waters North America, wo sie für ein 4,5 Milliarden Dollar schweres Portfolio von 16 Marken verantwortlich war. Zuvor war sie Marketingdirektorin für die Region Lateinamerika bei Cereal Partners Worldwide (CPW), Leiterin der weltweiten Innovationsabteilung von CPW mit Sitz in der Schweiz und leitete die Marke Cheerios bei General Mills Canada. Sie erwarb einen Bachelor BSBA an der University of Missouri-Columbia und einen MBA an der Kellogg School of Management der Northwestern University.

Ajit Prabhu, Chairman & CEO von QuEST Global, heißt Clevenger-Lee herzlich willkommen: „Seit fast 25 Jahren hat sich QuEST als zuverlässige Marke etabliert, der die Kunden vertrauen. Wir freuen uns, Yumi bei QuEST Global begrüßen zu dürfen. Sie ist als leidenschaftliche Markenbildnerin bekannt, die maßgeblich an der Entwicklung von Strategien beteiligt war, die Unternehmen zu einem schnelleren Wachstum verholfen haben. Ich bin überzeugt, dass wir unter ihrer kompetenten Führung und ihrem fundierten Marketingverständnis die Marke QuEST weiter stärken und das Wachstum unseres gesamten Portfolios an Ingenieurdienstleistungen vorantreiben können."

Zu ihrer Ernennung erklärte Clevenger-Lee: „Ich freue mich, in einer so schnell wachsenden Organisation mitzuarbeiten. QuEST hat eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Unterstützung seiner Kunden, ihr Unternehmen durch Innovation neu zu erfinden. Ich habe die Vision, Lösungen zu entwickeln, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, reisen und miteinander umgehen, verbessern. Daher freue ich mich darauf, QuEST dabei zu helfen, seine globale Führungsposition zu stärken, um sowohl eine Kraft für Wachstum als auch eine Kraft für das Gute zu sein."

Informationen zu QuEST Global

Seit mehr als 20 Jahren ist QuEST Global ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Produktentwicklung und Lebenszyklus-Dienstleistungen für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Branchen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Medizintechnik, Schienenverkehr und Halbleiter. QuEST Global ist mit 54 Zentren und mehr als 11.250 Mitarbeitern in 13 Ländern vertreten. Das Unternehmen ist ein Vorreiter, wenn es darum geht, Innovationen der Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik zusammenzuführen, um Lösungen für eine sichere und saubere Welt zu entwickeln. Das fundierte Fachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global helfen seinen Kunden, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Fertigungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten.