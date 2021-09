--------------------------------------------------------------------------------

03.09.202137. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNGam 05. Oktober 2021Wiener Privatbank SE(FN 84890 p)ISIN AT0000741301(die "Gesellschaft")Einladungzur ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE, die am Dienstag, den05. Oktober 2021, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, im Hotel Intercontinental Wien,Johannesgasse 28, 1030 Wien, stattfinden wird.Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre hat für die Wiener Privatbank SEselbstverständlich höchste Priorität. Zu deren Sicherstellung wurden daherumfangreiche Maßnahmen wie strenge Hygienevorschriften sowie weitereSicherheitsvorkehrungen getroffen, um eine potenzielle Ansteckungsgefahr zuminimieren. Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung der "3-G-Regel"("Geimpft, Getestet, Genesen") sowie das Tragen eines Mund- und Nasenschutzesverpflichtend ist. Aus diesem Grund wird um Verständnis ersucht, dass keineGäste zur Hauptversammlung zugelassen werden können und das traditionelle Buffetim Anschluss an die Hauptversammlung entfallen wird. Für jene Aktionäre, dienicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, besteht dieMöglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. MichaelKnap, vertreten zu lassen.Situationsabhängig oder bei Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen behältsich die Wiener Privatbank SE vor, weitere zusätzliche Sicherheitsvorkehrungenin Abstimmung mit den Behörden zu treffen bzw. die Hauptversammlung beiVeränderung der derzeitigen Umstände auch kurzfristig zu verschieben. Wir bittenSie diesbezüglich einige Tage vor der ordentlichen Hauptversammlung die Homepageder Gesellschaft unter https://www.wienerprivatbank.com/ueber-uns/investor-relations/hauptversammlungen/ zu besuchen, um sich über allenfalls geänderteCOVID-Maßnahmen und eine nicht auszuschließende Absage der Hauptversammlung zuinformieren.1. TAGESORDNUNG:1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 samtAnhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichts, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 samt Konzernanhang undKonzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsratesgemäß § 96 AktG.2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für