Automatisierung und Robotik definieren thailändische Industrie neu

Die vorhergehenden industriellen Revolutionen waren von Fortschritten in der Fertigung und dann der Rechenleistung geprägt. Der nächste Sprung nach vorn – die vierte industrielle Revolution, auch genannt Industrie 4.0 – in den Bereichen künstliche Intelligenz, Programmierung und Konnektivität wird schließlich die Fertigung mit Rechenleistung vereinen und die Industrien ganz neu definieren. Das Aufkommen intelligenter Fabriken – die Schnittstelle von intelligenten Geräten, Industrierobotik und Internet of Things (IoT), Remote-Sensoren und -Steuerungen – ist von zentraler Bedeutung für die Förderung der Industrie 4.0, die weltweit stattfindet, auch in Thailand. Zu diesem Zweck zielt die Entwicklungsagenda der thailändischen Regierung, Thailand 4.0, darauf ab, Ungleichheiten im Land zu verringern, indem moderne, technologieorientierte Lösungen gefördert werden, die den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen auch aus den entlegensten Teilen des Landes ermöglichen. Ein Teil dieser Politik war die Priorisierung der „S-Kurve-Branchen". Damit sind Branchen gemeint, die durch ihr prognostiziertes Wachstum gekennzeichnet sind, wie beispielsweise moderne Automobile, intelligente Elektronik, gehobener Medizin- und Wellnesstourismus, Landwirtschaft und Biotechnologie sowie Lebensmitteln für die Zukunft. Alle diese Branchen profitieren von Automatisierung und Robotik, von iterativen Verbesserungen bis hin zu großen Fortschritten bei der Produktivität.

In der aktuellen Situation, in der der Alltag noch von COVID-19 überschattet ist und die Zahl der Arbeitskräfte aufgrund der alternden Bevölkerung Thailands schrumpft, sind Roboter und automatisierte Systeme, die das Gesundheitspersonal und das robuste universelle Gesundheitssystem des Landes unterstützen können, für die Zukunft unverzichtbar. Ein Beispiel:

Raibo-X – entworfen von der Ingenieurschule des King Mongkut's Institute of Technology Lat Krabang , ist ein Roboter, der einen Raum kartieren und mittels UVC-Licht vollständig desinfizieren kann. Das UVC-Licht tötet alle Keime, mit denen es in Kontakt kommt, ist aber zu gefährlich für die Verwendung durch den Menschen,