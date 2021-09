Anlass der Studie: Researchstudie (Update)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 35,30 Euro

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann



- Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen

- USU-Guidance und GBC-Prognosen bestätigt

- Kurszielanstieg durch Roll-Over-Effekt



Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 3,3 % auf 26,75 Mio. EUR (Q2 2020: 25,89 Mio. EUR) hat die USU Software AG ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Insgesamt verbesserten sich die Umsätze im ersten Halbjahr 2021 um 3,5 % auf 53,93 Mio. EUR (VJ: 52,10 Mio. EUR) und damit wurde ein neuer Halbjahres-Rekordwert erreicht. Unverändert profitierte die Gesellschaft dabei von einer hohen Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten, die während der Corona-Pandemie von den Kunden verstärkt angegangen wurden.

Dies hatte zu vielen Neuaufträgen geführt, die insbesondere das Beratungsgeschäft, welches um 8,2 % auf 31,99 Mio. EUR (VJ: 29,57 Mio. EUR) stark zugelegt hatte, positiv beeinflusst haben. Zudem hatte sich der Trend hin zu SaaS weiter fortgesetzt, so dass die wiederkehrenden Wartungs-/SaaS- Erlöse ebenfalls um 4,7 % auf 16,60 Mio. EUR (VJ: 15,86 Mio. EUR) zugelegt haben. Die besondere Dynamik in diesem Bereich wird anhand des durchschnittlichen Wachstums (CAGR) ersichtlich, In den vergangenen fünf Jahren lag der CAGR auf Halbjahresbasis bei einem hohen Wert von 9,2 %. Demgegenüber steht ein tendenzieller Rückgang bei den Einmallizenzen, die im ersten Halbjahr um 17,8 % auf 4,80 Mio. EUR (VJ: 5,84 Mio. EUR) gefallen sind.



Aufgrund des weiterhin nur unterproportionalen Anstiegs der operativen Kosten verzeichnete die USU Software AG einen dynamischen Anstieg des bereinigten EBIT um 24,6 % auf 4,32 Mio. EUR (VJ: 3,47 Mio. EUR). Die vergleichsweise stabile Kostenbasis dürfte auch vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen von geringeren Reisekosten oder niedrigere Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb (Kundenveranstaltungen, allgemeine Veranstaltungen) profitiert haben. Aber auch das höhere Umsatzniveau dürfte mit Skaleneffekten einhergegangen sein, auch wenn die sehr margenstarken Lizenzerträge rückläufig waren.



Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 hat das USU-Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr sowie die mittelfristigen Planungen bestätigt. Für 2021 werden weiterhin ein leichtes Umsatzwachstum sowie ein bereinigtes EBIT in Höhe von 9 bis 10 Mio. EUR erwartet. Mittelfristig soll das Umsatzwachstum bei durchschnittlich 10 % liegen und bis 2024 die bereinigte EBIT-Marge auf 13 bis 15 % angehoben werden. Dabei soll das starke SaaS-Geschäft ein wichtiger Treiber sein sowie die Kosteneinspareffekte im Zuge der 'One USU'-Strategieumsetzung für einen überproportionalen Ergebnisanstieg verantwortlich sein.

Zudem sollte die Gesellschaft weiterhin vom Digitalisierungstrend sowie insgesamt von der Tatsache, dass der überwiegende Teil der Kunden Branchen angehört, die nicht von der Corona-Pandemie betroffen war, profitieren. Diesbezüglich wurden in den vergangenen Monaten eine Reihe von Neukunden gewonnen und insgesamt der Auftragsbestand auf einen neuen Rekordwert von 66,23 Mio. EUR (VJ: 59,55 Mio. EUR) deutlich gesteigert. Ausgehend von den bestätigten Unternehmensprognosen behalten wir auch unsere Schätzungen für unsere konkrete Schätzperiode 2021 bis 2023 unverändert bei.

Auf Basis unserer unveränderten Prognosen behalten wir auch unser DCF- Bewertungsmodell unverändert bei. Dennoch erhöht sich das Kursziel auf 35,30 EUR (bisher: 33,65 EUR), ausschließlich als Resultat eines Roll-Over- Effektes. Die neue Kurszielbasis ist der 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22864.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.09.2021 (08:25 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 03.09.2021 (11:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°