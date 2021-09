DIC Asset meldet Neuvermietungen bei Immobilien in Frankfurt und Heidelberg. Im Rahmen der beiden neuen Verträge wurden insgesamt 6.200 Quadratmeter an Büro- und Logistik neu vermietet. Zu den finanziellen Details der beiden Verträge nennt DIC Asset am Freitag keine Einzelheiten.So konnte DIC Asset zum einen für fünf Jahre eine Logistikfläche von 1.500qm im Objekt Red Square Neu-Isenburg in der Nähe des Frankfurter ...