Düsseldorf, 03. September 2021 - Kunden von CapTrader sind in Zukunft noch flexibler. Ab sofort bietet der Düsseldorfer Online-Broker auch den Handel mit Fractional Shares an. Bei Fractional Shares handelt es sich um Bruchstücke von teuren Aktien. Deren hohe Notierung macht diese Werte bislang für manch einen Marktteilnehmer nicht sinnvoll handelbar. "Mit Fractional Shares erweitern wir das Spektrum an Aktien für solche Anleger nun deutlich", sagt Christian Weiß, Geschäftsführer bei CapTrader. Eine hochpreisige Aktie hatte bisher nicht nur den Nachteil, dass sie die finanziellen Möglichkeiten einiger Anleger übersteigt. Ein Unternehmen, dessen Aktie einen hohen Preis pro Papier hat, ist auch aus strategischen Gründen für kleinere Depots ungeeignet, unter anderem da sich damit keine ausgewogene Diversifikation durchführen lässt: Ein einzelner hoher Wert würde einen zu großen Anteil am Gesamtportfolio einnehmen, das Klumpenrisiko wäre zu groß. Eine breite Streuung ist aber gerade im Sinne des Risikomanagements unerlässlich. Das ermöglichen nun Fractional Shares aufgrund ihres wesentlich geringeren Preises. "Fractional Shares erlauben dem Kunden wie bei klassischen Aktien von der Wertentwicklung eines aussichtsreichen börsennotierten Unternehmens zu profitieren - aber ohne auf ein nachhaltiges Risikomanagement zu verzichten", eräutert Andreas Weiß, ebenfalls Geschäftsführer bei CapTrader. Darüber hinaus lasse sich durch Fractional Shares die jeweilige Investitionssumme viel genauer einstellen als zuvor. Er führt ein Beispiel auf: "Wenn ein einzelnes Papier wie die Amazon-Aktie fast 3.500 US-Dollar kostet, ist es etwa für ein Depot, das insgesamt ein Volumen von 20.000 Dollar umfasst, eher ungeeignet. Kauft der Anleger hingegen eine Fractional Share von Amazon, die beispielsweise einen Bruchteil in Höhe eines Zehntels der eigentlichen Aktie umfasst, spricht unter Aspekten der Diversifikation nichts mehr gegen ein Engagement." Christian Weiß ergänzt: "Uns ist wichtig, dass wir allen unseren Kunden ideale Voraussetzungen für umfangreiche Aktivitäten an der Börse sowie für ein effektives Trading ermöglichen. Mit Fractional Shares verschaffen wir ihnen einen sinnvollen Zugang zu noch mehr Titeln - und damit zu noch mehr Chancen, am Kapitalmarkt Erfolg zu haben." Seite 2 ► Seite 1 von 2