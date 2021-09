TUI Aktie arbeitet an der potenziellen Trendwende, aber…

In zwei großen Schritten ging es für die TUI Aktie seit Februar dieses Jahres von 5,47 Euro auf 3,506 Euro nach unten, die bereits Mitte Juli erreicht wurden. Seitdem gab es zwar zwischenzeitliche Kursanstiege auf 4,181 Euro und 4,095 Euro, doch die große Trendwende nach oben blieb aus. Stattdessen kam die TUI Aktie bis in den Bereich um 3,54/3,60 Euro zurück, was die letzten Tage weitgehend prägte und nun die Chance auf eine ...