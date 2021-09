EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Expansion

MySports unterstützt Sunrise UPC Wachstumsstrategie



03.09.2021 / 11:30



Sunrise UPC hat sein Sport-Engagement stark ausgebaut. Dank dem kombinierten Telekom- und TV-Know-how werden Fans sowie Zuschauerinnen und Zuschauer künftig noch stärker profitieren.

Seit der Lancierung im Jahr 2017 wächst MySports bei den Abozahlen kontinuierlich um durchschnittlich +30% pro Jahr.

MySports wird als «Home of Hockey» dank exklusiver Eishockey-Inhalte und eigener Sendeformate noch attraktiver.

MySports setzt noch stärker auf Emotionen: Mit «BackCheck - der Talk» lanciert MySports am 7. September 2021 eine neue Form der Sportunterhaltung. Jann Billeter erlebt mit der Sendung vom kommenden Dienstag seine Bildschirmtaufe bei MySports.

Homemade-Dokus, die Aktivitäten zur eNationalleague, der Podcast «PUCK OFF» und die Aktivitäten in den sozialen Medien werden weiter ausgebaut.

MySports überträgt ab dem 7. September exklusiv alle Spiele der National League und ausgewählte Swiss League Partien live.