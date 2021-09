Bain-Studie zur Zukunft des Fahrzeugvertriebs / Steigende Kundenansprüche erfordern starke Omnikanal-Strategie

München/Zürich (ots) -



- Kundinnen und Kunden in Deutschland, China und den USA informieren sich

mittlerweile vor allem online über Neuwagen

- Der stationäre Handel bleibt jedoch bis auf Weiteres wichtig - vor allem für

Beratung, Probefahrten und den Verkaufsabschluss

- An Elektroautos Interessierte haben oft noch keine Präferenzen für bestimmte

Marken oder Modelle und müssen online wie offline besonders umworben werden

- Mithilfe von fünf Stellhebeln schärfen Hersteller und Händler ihre

Omnikanal-Strategien



Onlinekanäle wie Unternehmenswebseiten, Apps oder soziale Medien haben beim

Autovertrieb infolge der Corona-Pandemie weiter an Bedeutung gewonnen. Wer sich

heute über einen Neuwagen informiert, hat inzwischen im Schnitt doppelt so viele

digitale Kontaktpunkte wie physische. Dennoch bleiben Testfahrten und

insbesondere die persönliche Beratung vor Ort wichtig für die Kaufentscheidung.

Das hat die Studie "Cracking the Code on Automotive Omni-Channel Sales" der

internationalen Unternehmensberatung Bain & Company ergeben, an der insgesamt

1.500 Autofahrerinnen und -fahrer aus Deutschland, China und den USA

teilgenommen haben.







Kanäle erhältlich sind, hat sich die Kundschaft schon lange vor dem ersten

Besuch eines Händlers meist auf Marke, Antriebsform und Preisrahmen festgelegt.

Bereits für ein bestimmtes Modell entschieden haben sich in Deutschland 47

Prozent der Befragten, in den USA sind es 57 Prozent und in China sogar 59

Prozent. "Fakt ist aber auch, dass die Fahrzeughersteller und -händler nicht

umhinkommen, ihre Transformation hin zum echten Omnikanal-Vertrieb weiter zu

forcieren", stellt Bain-Partner und Studienautor Dr. Eric Zayer fest. "Denn die

Autokundschaft wird weltweit immer digitalaffiner - und ihre Ansprüche steigen."



Persönlicher Kontakt nach wie vor unverzichtbar



Stimmt das Onlineangebot, können sich in Deutschland tatsächlich bereits 21

Prozent der Befragten vorstellen, einen Neuwagenkauf übers Internet

abzuschließen. In China sind es 26 Prozent, in den USA 37 Prozent. Bestünde

zuvor die Gelegenheit, mit Fachpersonal zu interagieren, wäre dies für noch mehr

der Befragten denkbar - in China sogar für bis zu 50 Prozent. Länderübergreifend

erweist sich vor allem die jüngere Klientel offener für den Fahrzeugerwerb übers

Internet, doch im Zuge der Pandemie sind die über 50-Jährigen ebenfalls

digitaler geworden. Im Falle eines Onlinekaufs würde die Mehrzahl der Befragten Seite 2 ► Seite 1 von 3



Angesichts der vielen Informationen, die heutzutage über die verschiedenenKanäle erhältlich sind, hat sich die Kundschaft schon lange vor dem erstenBesuch eines Händlers meist auf Marke, Antriebsform und Preisrahmen festgelegt.Bereits für ein bestimmtes Modell entschieden haben sich in Deutschland 47Prozent der Befragten, in den USA sind es 57 Prozent und in China sogar 59Prozent. "Fakt ist aber auch, dass die Fahrzeughersteller und -händler nichtumhinkommen, ihre Transformation hin zum echten Omnikanal-Vertrieb weiter zuforcieren", stellt Bain-Partner und Studienautor Dr. Eric Zayer fest. "Denn dieAutokundschaft wird weltweit immer digitalaffiner - und ihre Ansprüche steigen."Persönlicher Kontakt nach wie vor unverzichtbarStimmt das Onlineangebot, können sich in Deutschland tatsächlich bereits 21Prozent der Befragten vorstellen, einen Neuwagenkauf übers Internetabzuschließen. In China sind es 26 Prozent, in den USA 37 Prozent. Bestündezuvor die Gelegenheit, mit Fachpersonal zu interagieren, wäre dies für noch mehrder Befragten denkbar - in China sogar für bis zu 50 Prozent. Länderübergreifenderweist sich vor allem die jüngere Klientel offener für den Fahrzeugerwerb übersInternet, doch im Zuge der Pandemie sind die über 50-Jährigen ebenfallsdigitaler geworden. Im Falle eines Onlinekaufs würde die Mehrzahl der Befragten