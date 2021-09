HeartFlow gibt die Aufnahme der ersten drei Patienten in die FUSION-Studie bekannt

HeartFlow, Inc., der Marktführer bei der Revolutionierung der Präzisionsherzversorgung, gab heute bekannt, dass Ärzte des Erasmus MC Hospital (Rotterdam NL) die ersten drei Patienten in die randomisierte kontrollierte Studie FUSION (Zusätzlich zu FFRct im diagnostischen Pfad von Patienten mit stabilen Brustschmerzen, um unnötige invasive Koronarangiographie zu reduzieren) aufgenommen haben. Die FUSION-Studie, die vom National Health Care Institute der Niederlande (subsidieregeling Veelbelovende zorg: Zorginstituut Nederland / ZonMw) unterstützt wird, wird evaluieren, ob die Verwendung der HeartFlow FFRct-Analyse als Teil eines koronaren Diagnosepfads zur Reduzierung unnötiger invasiver Koronarangiogramme (ICAs) wirksam ist.

Jedes Jahr besuchen 180.000 Patienten in den Niederlanden einen Kardiologen mit Beschwerden über Brustschmerzen.1 Als Teil des diagnostischen Weges erhalten Patienten typischerweise ein koronares Computertomographie-Angiogramm (CTA), um festzustellen, ob eine Stenose oder Verengung der Koronararterie vorliegt. Das Ausmaß, in dem eine Verengung Brustschmerzen verursacht, ist allein durch ein koronares CTA nicht immer klar und die Patienten werden oft zu einem ICA geschickt. Über die Hälfte der Patienten, die sich einem ICA unterziehen, haben keine oder nur eine nicht-obstruktive Erkrankung2, so dass das ICA im Nachhinein überflüssig wird.

„Durch die Kombination der funktionellen Informationen von HeartFlow FFRct mit den anatomischen Informationen aus dem koronaren CTA können wir besser nicht-invasiv beurteilen, bei welchen Patienten eine weitere invasive Untersuchung erforderlich ist“, sagte Ricardo Budde, MD, PhD, Associate Professor and Principal Investigator of Cardiovascular Imaging, Erasmus MC Hospital. „Mit der FUSION-Studie erwarten wir eine Reduzierung unnötiger ICAs um 33 %, was unserer Meinung nach zu Kosteneinsparungen für das gesamte Gesundheitssystem führen wird.“

In die FUSION-Studie sollen 528 Patienten aus sechs niederländischen Krankenhäusern aufgenommen werden, darunter Erasmus MC, UMCG, UMC Utrecht, das Krankenhaus Admiraal de Ruyter in Goes, St. Jansdal in Lelystad und Gelre Krankenhäuser Apeldoorn. Patienten, deren CTA eine koronare Herzkrankheit zeigt, werden zwischen dem HeartFlow-FFRct-Arm oder dem ICA-Arm randomisiert. Der primäre Endpunkt ist die Rate unnötiger ICAs, wie sie sich in ICAs ohne obstruktive Koronarstenose, definiert als anatomische Verengung >50 % oder invasive FFR ≤0,80, widerspiegelt. Nach Abschluss der Studie wird erwartet, dass die Daten die Erstattung der HeartFlow-Analyse durch die Krankenkassen in den Niederlanden unterstützen.