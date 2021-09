München (ots) -



Öffentlicher Raum in der Stadt ist knapp und muss vielfältigen Bedürfnissen

gerecht werden. Welche genau das sind und wie diese in nachhaltigen

Mobilitätslösungen abgebildet werden können, erforscht die Initiative VeloHUB.

Jetzt zeigt sie auf der IAA Mobility erstmals eine physische Umsetzung ihrer

Erkenntnisse: Mit einem flexiblen Hub transformiert sie öffentliche Parkplätze

in Räume für nachhaltige Mobilität, soziale Interaktion, grüne

Gemeinschaftsflächen und Micro Business. Der begehbare VeloHUB-Prototyp

entstand in Partnerschaft mit der WSM - Walter Solbach Metallbau GmbH und wird

im Open Space am Königsplatz stehen. Akkreditierte MedienvertreterInnen können

vor der offiziellen Eröffnung die Initiatoren kennenlernen:



VeloHUB-Pressegespräche

Dienstag 7.9.21 von 10-12 Uhr

Open Space am Königsplatz - KP.BL130







derzeitige Transformation hin zu autofreien Städten zu gestalten. "Design kann

helfen, verschiedene Interessensgruppen zu integrieren und zur Beteiligung

motivieren", erklärt Danusch Mahmoudi, Managing Director von Designit Germany.

Und sein Mit-Initiator Dominik Schütz ergänzt: "Über Partizipationsprozesse

lernen wir etwa die Bedürfnisse und Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger

kennen und führen sie so zusammen, dass ganzheitliche und vor allem nachhaltige

Lösungen entstehen können.



Für eine vielfältige Nutzung des urbanen Raums



Der Mehrwert von VeloHUB liegt in der Mehrfachnutzung des städtischen Raums,

der sowohl geschützte Fahrradstellplätze als auch Platz für weitere Services

und soziale Interaktion bietet. "Auch kann VeloHUB zu einer Dezentralisierung

von Services im Allgemeinen beitragen" meint Mahmoudi und spielt damit auf die

Vision der 15min-City von Carlos Moreno an. Ein Zusammenschluss mehrerer Module

eröffnet zahlreiche weitere Möglichkeiten. VeloHUB wurde mit einem ABC

Mobilitäts-Award des Rats für Formgebung ausgezeichnet und ist für den

Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Die Initiative will das modulare

Konzept über partizipative Gestaltungsprozesse weiterentwickeln und plant

hierzu eine Crowdfunding-Kampagne.



Die Initiative zeigt Wirkung, schon jetzt haben sich ihr namhafte Partner

angeschlossen. "Dass die entwickelte Idee schon vor ihrer Premiere so gut

ankommt, freut uns sehr", sagt Mahmoudi. "Die IAA Mobility gibt uns die tolle

Gelegenheit, unseren Prototypen für ein breites Publikum erlebbar zu machen und

unsere Gespräche mit Marken, Unternehmen, Städten und Kommunen weiterzuführen.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete, global agierenden Innovationsagentur

hatte die Initiative aufgrund von Research-Ergebnissen gestartet und sie in Seite 2 ► Seite 1 von 2



