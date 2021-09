BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Pläne in den Koalitionsfraktionen zur Impfauskunftspflicht bei Beschäftigten als "pragmatische Lösungen" bezeichnet. Eine Sprecherin sagte, Heil habe gesagt, das Arbeitsrecht sehe keine grundsätzliche Abfrage des Impfstatus vor und mache dies auch nicht möglich. Er sei aber offen für pragmatische Lösungen. Diese pragmatische Lösung schienen die Fraktionen nun getroffen zu haben.

Arbeitgeber sollen von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen künftig Auskunft über eine Corona-Impfung oder eine überstandene Covid-Erkrankung verlangen können. Darauf haben sich Union und SPD nach stundenlangen Beratungen in der Regierungskoalition am späten Donnerstagabend geeinigt./bw/hoe/DP/nas