Aurubis AG: Ausgezeichneter Klimaschutz: Aurubis gewinnt den Responsible-Care-Wettbewerb des VCI

- Verband der Chemischen Industrie (VCI) Deutschland zeichnet innovative Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz aus

- Aurubis-Pilotprojekt zur Verwendung von klimaneutralem Wasserstoff in der Kupferproduktion auf Platz 1

- Aurubis auf dem Weg zum effizientesten und nachhaltigsten integrierten Hüttennetzwerk weltweit

- CEO Roland Harings: "Wasserstoff als Prozessgas gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir testen, wie das in der Praxis umsetzbar ist"

Hamburg, 03. September 2021 - Die Aurubis AG gewinnt den diesjährigen Responsible-Care-Wettbewerb des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Damit zeichnet der Branchenverband ein innovatives Pilotprojekt zur Dekarbonisierung des Kupferprozesses aus, das Aurubis im Mai 2021 im Hamburger Werk gestartet hat. Das Multimetall-Unternehmen verwendet dabei erstmals klimaneutralen Wasserstoff als Reduktionsmittel von Kupfer im Anodenofen und ersetzt ohne Qualitätsverluste das heute im Prozess eingesetzte Erdgas. Aurubis leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz: Während bei der Nutzung von Erdgas Kohlendioxid anfällt, entsteht bei Wasserstoff lediglich Wasserdampf. Hierdurch können signifikante Emissionsreduzierungen erzielt werden - das Einsparpotenzial allein für den Ersatz von Erdgas im Anodenofen am Aurubis-Standort in Hamburg beträgt jährlich 6.200 Tonnen CO 2 . Aufgrund der chemischen Eigenschaften von Wasserstoff erwartet Aurubis zudem Effizienzsteigerungen. "Der Einsatz von Wasserstoff als Prozessgas in der Metallproduktion ist längst keine Zukunftsmusik mehr", erklärt Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG. "Wir testen, wie das in der Praxis umsetzbar ist. Hier und jetzt."