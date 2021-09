DEUTSCHE BANK stuft Adler Group auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Adler Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adler Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn resümierte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass die Umsetzung einer guten Strategie bei dem Immobilienunternehmen noch Zeit in Anspruch nehmen werde. Die Aktie biete viel Aufwärtspotenzial mit zugegebenermaßen hohen Erfolgsrisiken./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2021 / 06:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.