Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ANALYSE-FLASH Metzler startet Varta mit 'Sell' - Ziel 106 Euro Das Bankhaus Metzler hat Varta mit "Sell" und einem Kursziel von 106 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Wachstumsstory des Batterienherstellers verblasse, schrieb Analyst Stephan Bonhage in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den …