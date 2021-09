Developing Telecoms zufolge werden 14-nm-Mikrochips in China aufgrund des Trendwandels in der Halbleiterindustrie bereits im nächsten Jahr in Serie produziert werden.

Wu Hanming, Dekan der Abteilung für Mikroelektronik und Nanoelektronik der Universität Zhejiang, meint, dass sich die Entwicklung der industriellen Technologie in der Post-Moore-Ära abgeschwächt hat. Der Spielraum und die Möglichkeiten für Innovationen im Bereich der Industrietechnologien sind in China jedoch gestiegen. Inländische Unternehmen haben beträchtliche Ressourcen in die Fertigungstechnologie investiert und Anlagen mit den Funktionen ausgerüstet, die für die Produktionslinien zur Chipherstellung in großem Maßstab benötigt werden.