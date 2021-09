FYI Resources: Gemeinsame Verlängerung der möglichen exklusiven HPA-Joint Venture-Vereinbarung

3. September 2021

Gemeinsame Verlängerung der möglichen exklusiven HPA-Joint Venture-Vereinbarung

Kernpunkte

- FYI und Alcoa treiben die Verhandlungen über ein mögliches HPA-JV im Rahmen einer Exklusivitätsvereinbarung voran

- Das vorgeschlagene JV zielt darauf ab, das Fachwissen und die Erfahrung beider Parteien zu nutzen

- Due-Diligence-Prüfung des HPA-Projekts ist abgeschlossen

- HPA JV-Rahmenplan erstellt und Angleichung der Geschäftsbedingungen

- FYI-Mehrwertinitiativen, die in das mögliche Joint Venture einbezogen werden sollen

- Sonstige kleinere, mit dem JV zusammenhängende operative Aspekte noch abschließend zu klären

- Die Parteien vereinbaren eine Verlängerung der aktuellen Exklusivitätsvereinbarung, um die Verhandlungen über das verbindliche Term Sheet abzuschließen

FYI Resources Ltd ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) bezieht sich auf die jüngste Verlängerung der Exklusivitätsvereinbarung des Unternehmens mit Alcoa of Australia Limited (Alcoa), die am 4. August 2021 gemeldet wurde. Die Vereinbarung bezieht sich auf ein mögliches Joint Venture (JV) für FYIs HPA-Projekt (High Purity Alumina, hochreines Aluminiumoxid).

FYI und Alcoa haben während der Verhandlungen über die vorgeschlagenen HPA-JV-Bedingungen eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung aufgebaut und ein gemeinsames Verständnis für die möglichen Entwicklungsoptionen und Zukunftschancen eines HPA-Joint-Ventures.

Parallel zu den Gesprächen mit Alcoa hat FYI eine Reihe breiter angelegter HPA-Wertschöpfungsinitiativen entwickelt, die die Position des JV auf dem Markt verbessern und stärken könnten.

FYI und Alcoa sind übereingekommen, den Zeitraum der Exklusivitätsvereinbarung bis zum 5. Oktober 2021 zu verlängern, um diese zusätzlichen HPA-Möglichkeiten in vollem Umfang zu berücksichtigen und möglicherweise in das verbindliche JV-Term Sheet aufzunehmen sowie zusätzliche Zeit zur Verfeinerung des Term Sheets zu gewinnen.