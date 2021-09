Utopisten und Zerstörer der Stadt Autor: Tichys Einblick | 03.09.2021, 13:52 | 36 | 0 | 0 03.09.2021, 13:52 | Linksextreme in besetzten Häusern, Antifa und Autonome besitzen so etwas wie Bestandsschutz in Berlin. Polizisten, die über die Missachtung von Hygieneregeln beim Christopher Street Day so fest die Augen verschließen müssen, dass bereits die Lider schmerzen, und vor Zurückhaltung vor Linksextremen in den Asphalt versinken, sollen dafür ihren angestauten Frust im Einsatz gegen Querdenker abbauen. Der Beitrag Utopisten und Zerstörer der Stadt erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.

