NEW YORK (dpa-AFX) - In der Erfolgsgeschichte von Apple lassen die Anleger weiterhin nicht locker. Mitte August hatte der Kurs die Marke von 150 US-Dollar überschritten und die Rekordrally hält an: Am ersten Handelstag im September waren die Papiere in der Spitze bis an die 155-Dollar-Marke angezogen. In der Nähe dieses Rekordniveaus verbleiben sie wohl auch am Freitag: Vorbörslich wurden sie an der Nasdaq-Börse bei knapp 154 Dollar gehandelt.

Was die gigantische Marktbewertung betrifft, ist der iPhone-Hersteller mit der anhaltenden Rally auf dem Weg zum nächsten Meilenstein. Die erste Billionen-Marke hatte Apple im August 2018 genommen, die nächste dann zwei Jahre später im September. Die laufende Etappe bis zur dritten Billion könnte nun ähnlich schnell gehen, die Hälfte dieses Weges hat die Aktie schon zurückgelegt. Bei Kursen von etwa 151 Dollar wurde die 2,5-Billionen-Schwelle in weniger als einem Jahr überschritten.