International

In den USA zeigt sich die Wall Street von zwei Seiten: Während der Technologie-Index Nasdaq 100 munter neue Allzeithochs markiert, gab der von Value-Titeln geprägte Leitindex Dow Jones etwas ab. Die von einigen Experten angekündigte „Value-Rotation“ war - zumindest in dieser Handelswoche - also nicht zu erkennen. An der Berichtsfront bleibt es in der kommenden Woche indes größtenteils ruhig. Lediglich der amerikanische Einzelhändler Kroger wird als eine der wenigen Aktiengesellschaften aktuelle Zahlen vorlegen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Warren Buffett mit seiner Investment-Holding Berkshire Hathaway eine Position in Kroger aufgebaut hat. Deutliche Kursverluste muss in dieser Woche die Aktie des Mainzer Impfstoff-Konzerns BioNTech hinnehmen. Wie verschiedene Medien berichten, soll die Wirkung des BioNTech/Pfizer-Vakzins schneller nachgeben, als das beispielsweise beim Impfstoff des Konkurrenten Moderna der Fall ist. Anlegern scheinen die Nachrichten nicht zu gefallen - die Aktie verliert auf Wochensicht über 10%. Nach LVMH in der letzten Woche konnte sich auch in dieser Woche eine französische Aktiengesellschaft unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart behaupten. In der Aktie des französischen Biotechnologie-Unternehmens Valneva fanden in den letzten Tagen knapp 800 Preisfeststellungen statt. Wie unlängst bekannt wurde, startete das Unternehmen mit einer neuen - bisher nicht genutzten - Impfstoff-Art gegen das Coronavirus in eine Phase-3-Studie. Anders als die bestehenden mRNA- und Vektor-Impfstoffe setzt Valneva auf einen sogenannten Ganzvirus-Impfstoff. Die Aktie, die in den letzten drei Monaten über 70% gewinnen konnte, legt auch in dieser Woche um rund 38% zu.