Capital Markets Day der BRAIN Biotech AG: Im Fokus stand die BEC-Technologie und deren Potenzial für das Unternehmen

Erhebliches wirtschaftliches Potenzial für BRAIN

BEC bereits heute eine Alternative in der industriellen Biotechnologie

Erweiterte Anwendungsfelder für BEC in der Entwicklung



Der Biotechnologie-Konzern BRAIN Biotech AG hat im Rahmen eines "Capital Markets Day" Investoren über wichtige Entwicklungen im Unternehmen informiert. Im Fokus stand die BEC-Technologie und ihr Potenzial für das Unternehmen.

BRAIN Biotech sieht erhebliche wirtschaftliche Potenziale in seiner proprietären Technologie zum Genom-Editing, der "BRAIN Engineered CAS" (BEC). Diese Technologie-Plattform hat gute Aussichten, in den nächsten Jahren zu einem dynamischen Umsatzwachstum im Servicegeschäft (TMS) als "We CRISPR for you"- Dienstleistung beizutragen. BEC wird darüber hinaus eigene Entwicklungen aus dem Inkubator beschleunigen, zur Entwicklung hoch effizienter mikrobiologischer Produktionsstämme eingesetzt werden und die Möglichkeit bieten, ein lukratives Lizenzgeschäft aufzubauen.

Vor dem Hintergrund der Bedeutung von BEC für die Entwicklung des Unternehmens wird im ersten Schritt innerhalb der BRAIN Biotech AG eine flexible Einheit geschaffen werden, die sich ausschließlich auf die Weiterentwicklung und Verpartnerung der Genom-Editing-Technologie fokussiert. In einem zweiten Schritt wird eine Auslagerung der Technologie in eine eigene Gesellschaft angestrebt. Dies ermöglicht maximale Agilität in der Forschung und Finanzierungs-Flexibilität bei der Erweiterung des Anwendungsspektrums.