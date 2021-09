Ende letzten Jahres notierte EUR/GBP noch im Bereich von 0,9229 GBP, schlug anschließend allerdings in eine Korrektur ein und aktivierte zu Beginn dieses Jahres mit dem Bruch der Nackenlinie der vorausgegangenen SKS-Formation um 0,8864 GBP ein Verkaufssignal. Dieses reichte Anfang April bis auf 0,8472 GBP abwärts, seitdem läuft die besagte Bodenbildungsphase bei dem Währungspaar ab. Zunehmend zeichnet sich jetzt ein Doppelboden ab, dieser müsste für ein Investment allerdings noch bestätigt werden. Aber selbst innerhalb dieser Formation lassen sich bereits kurzfristige Handelsansätze erkennen.

Doppelboden noch im Aufbau

Auf kurzfristiger Basis könnte oberhalb der aktuellen Wochenhochs von 0,8602 GBP ein Aufschwung an 0,8664 GBP und darüber an die Frühjahreshochs um 0,8719 GBP einsetzen. Aber erst oberhalb von 0,8740 GBP dürfte der Doppelboden einer Aktivierung unterliegen und könnte infolgedessen Kurspotenzial an 0,8864 GBP freisetzen. Fällt das Paar EUR/GBP dagegen unter 0,8540 GBP zurück, müssten noch einmal die beiden Doppeltiefs um 0,8472 GBP als Unterstützung erhalten. Dies würde jedoch Anzeichen für eine Euro-Schwäche aussenden.