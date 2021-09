Mladá Boleslav (ots) - > Am 3. September 1996 rollte in der neuen Werkshalle in

Mladá Boleslav der erste SKODA OCTAVIA vom Band



> Der OCTAVIA bot ein großzügiges Raumangebot, moderne Technologie, eine

umfangreiche Sicherheitsausstattung und ein attraktives

Preis-/Leistungsverhältnis



> Rund sieben Millionen verkaufte Einheiten des OCTAVIA in 25 Jahren





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Am 3. September 1996 machte SKODA AUTO den Schritt in eine neue Ära: In MladáBoleslav nahm eines der zu dieser Zeit modernsten Automobilwerke Europas denBetrieb auf. Zeitgleich lief dort die Serienfertigung des SKODA OCTAVIA an, deswichtigsten neuen Modells der Marke. Seither wurden die vier neuenOCTAVIA-Generationen rund sieben Millionen Mal ausgeliefert.Der SKODA OCTAVIA ist einer der wichtigsten Garanten für die erfolgreicheEntwicklung von SKODA AUTO. Seitdem vor 25 Jahren die Serienfertigung anlief,haben sich rund sieben Millionen Kunden für den Bestseller aus Mladá Boleslaventschieden. Dabei überzeugte er von Beginn an mit einem herausragendenRaumangebot, moderner Technik, hohem Sicherheitsstandard und einem attraktivenPreis-/Leistungsverhältnis. Zudem bot er in jeder Generation moderneTechnologien - in der aktuellen Auflage etwa einen Plug-in-Hybridantrieb alsOCTAVIA iV (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,2 l/100 km, CO2-Emissionenkombiniert 34 - 28 g/km). Mit diesen Qualitäten entwickelte sich der OCTAVIA voreinem Vierteljahrhundert zum Herz der Marke.1996 präsentierte SKODA AUTO das erste Kompaktklassemodell nach der Integrationdes Unternehmens in den Volkswagen Konzern. Als Modellbezeichnung griff man aufden traditionellen Namen OCTAVIA zurück. Zwischen 1959 und 1971 waren bereitsmehr als 280.000 Einheiten dieser legendären Modellreihe vom Band gelaufen,darunter auch in der Ausführung OCTAVIA COMBI. Der lateinische Begriff ,octavia'bedeutet ,die Achte'. Der Newcomer war damals das achte Modell der Marke nachdem zweiten Weltkrieg und außerdem das achte SKODA Modell mitEinzelradaufhängung rundum, seit der tschechische Automobilhersteller diese imJahr 1933 eingeführt hatte. Der ,Ur-OCTAVIA' war auch über die Grenzen derdamaligen Tschechoslowakei hinaus sehr gefragt und erzielte zudem großeMotorsporterfolge: Zu den Highlights in der inzwischen 120-jährigen Geschichtevon SKODA Motorsport zählen der Klassensieg-Hattrick bei der Rallye Monte Carlovon 1961 bis 1963, der Triumph des SKODA OCTAVIA in seiner Kategorie beim Rennenüber 4.000 Meilen vom kanadischen Montreal nach Vancouver im Jahr 1962 sowie beider Shell 4000 Rally 1963.