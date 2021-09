Wieso? Beide Unternehmen sind im Bereich „Infrastruktur“ und somit – auch aufgrund eines attraktiven Bewertunsgprofils – in das Blickfeld von Morgan Stanley’s Infrastrukturfonds gefallen. Zuerst war das bei der VTG vor Jahren der Fall. bei Tele Columbus ist die Entwicklung erst gut ein Jahr her. Und heute steht der Termin für das Delisting der Aktie fest:

„Die Frankfurter Wertpapierbörse hat der Tele Columbus AG („Tele Columbus“) (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17) heute mitgeteilt, dass dem Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Tele Columbus zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) stattgegeben wurde.

Das Delisting wird demnach mit Ablauf des 08. September 2021 wirksam werden. Nach diesem Zeitpunkt können die Aktien der Tele Columbus nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.“

Aber nicht vergessen: In Hamburg ist weiterhin ein Handel der Aktie möglich!

Bei VTG gab es im Sommer 2018 ein Übernahmeangebot durch einen Morgan Stanley Infratrukturfonds – Vehikel war die Warwick Holding GmbH – späteres Delisting mit 53,00 EUR Angebot versüsst

Nach anfänglichen Widerständen gelang die Übernahme zu einem Aktienpreis von 53,00 EUR letztendlich und in 2019 entschieden die neuen Hauptaktionäre, dass ein „Streubesitz von weniger als 14 %“ keine Börsennotiz am geregelten Markt rechtfertige. Als „Abschiedsprämie“ wurde wiederum ein Angebot von 53,00 EUR je Aktie gemacht. Und viele Aktionäre griffen zu – Angst vor Nichthandelbarkeit? Seit Widerruf der Börsennotiz wurde die Aktie der VTG „nur noch“ an der Hamburger Börse gehandelt. Also eigentlich kein Grund die Aktie abzugeben, da ein – wenn auch wenig liquider Handel – auch weiterhin gewährleistet war.

Vor kurzem reicht es dem Fonds bei VTG für ein Squeeze Out – er besass mindestens 95% des Aktienkapitals. Aktie zu 88,11 EUR Barabfindung

Und – welch eine Überraschung – den treu gebliebenen Aktionären wurde nun im Rahmen des Squeeze Out Verfahrens eine Barabfindung angeboten. Extern geprüft. Oder wie es in einer Mitteilung an die VTG Aktionäre hiess: