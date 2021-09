Gericht weist Berufung der Bahn gegen GDL-Streik zurück Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.09.2021, 14:13 | 30 | 0 | 0 03.09.2021, 14:13 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn ist mit juristischen Mitteln derzeit nicht zu stoppen. Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt lehnte am Freitag in zweiter Instanz eine von der Bahn beantragte einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ab./ceb/DP/ngu



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer