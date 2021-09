Varta – geniale Alternative zum Call-Optionsschein

Varta bleibt für die Bullen ein harter Brocken. Die Aktie kann sich nicht nachhaltig vom Niveau um 120-140 Euro lösen. Im August gab es erneut einen deutlichen Rückgang. Dabei sind die mittel-bis langfristigen Aussichten sehr gut. Rücksetzer wie am Freitag bieten eine gute Einstiegsgelegenheit. Viele Anleger greifen derzeit zu spekulativen Optionsscheinen. Uns gefallen derzeit aber Discount-Calls deutlich besser. Die spielen bei der Aktie ihre Stärke voll aus und brachten in den vergangenen 12 Monaten hohe Renditen für unsere Abonnenten. Mit unserem Favoriten in dieser Woche erzielen Sie bis Dezember 75 Prozent Rendite. Die Aktie muss dafür nur über 130 Euro notieren und Stand jetzt keinen Cent zulegen. Das Papier gibt es für Abonnenten am Freitag im Postfach. Übrigens – Daniel im Handelsblatt finden Sie hier…