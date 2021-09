Ob Aktien, ETFs oder Fonds – die Smartbroker-Kunden haben im August wieder gekauft und verkauft, was das Zeug hält. Welche Titel es ihnen dabei besonders angetan haben, gibt es hier zum Nachschauen.

Im August wurde das Geschehen beim Smartbroker stark von Biotechunternehmen bestimmt. Mit Biontech, Curevac, Moderna und Bayer lassen sich gleich vier von zehn Unternehmen ausmachen, die direkt oder indirekt an der Entwicklung von Corona-Impfstoffen beteiligt sind.

Meistgehandelte Aktien im August 1 Biontech 2 Allianz 3 Varta 4 Plug Power 5 AMC 6 CureVac 7 NEL 8 Moderna 9 Bayer 10 Volkswagen



Der vom BlackRock Asset Management emittierte iShares Core DAX ETF konnte seinen 1. Platz aus dem Vormonat im August nicht verteidigen und rutschte sogar aus den Top 10 der ETFs. Den Platz an der Sonne schnappte sich der Zweitplatzierte des Vormonats iShares Core MSCI World ETF, der ebenfalls in der Federführung von BlackRock liegt. In den vergangenen 12 Wochen konnte der sparplanfähige Indexfonds um knapp sechs Prozent zulegen. Der ETF bringt es mittlerweile auf eine Fondsgröße von 37,2 Milliarden US-Dollar.

Meistgehandelte ETFs im August 1 iShares Core MSCI World ETF $ acc 2 Xtrack MSCI Wrld ETF 1C 3 iShares Global Clean Energy ETF $ dis 4 Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap 5 Vanguard FTSE All-World ETF 6 iShares Core MSCI EM IMI ETF $ acc 7 HSBC MSCI WORLD ETF 8 iShares NASDAQ-100 (DE) 9 Xtrack MSCI Emerging Markets ETF 1C 10 UBS ETF MSCI World Socially Resp A



Das Rennen um den Most-Value-Fonds konnte im Monat August der L&G Battery Value-Chain für sich entscheiden. Dieser Fonds beinhaltet unter anderem Bergbauunternehmen, die Metalle für die Herstellung von Batterien produzieren. Er löste den offenen Immobilienfonds hausInvest von der Spitze ab. Der von der Commerz Real Investmentgesellschaft geführte Fonds rutschte auf den vierten Platz der am meistgehandelten Fonds unter den Smartbroker-Usern.

Meistgehandelte Fonds im August 1 L&G Battery Value-Chain ETF 2 FvS SICAV Multiple Opportunities R 3 VanEck Vectors (TM) Semiconductor UCITS ETF 4 hausInvest 5 BIT Global Internet Leaders 30 R - I 6 GlobalPortfolioOne (I1T) 7 BIT Global Fintech Leaders R-I 8 HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD 9 ÖkoWorld ÖkoVision Classic C 10 WT Artificial Intelligence ETF

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion